مقاتلات روسية تقصف أطراف مدينة إدلب الغربية

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ طائرة روسية لثلاثة غارات متتالية على منطقة عين شيب الواقعة على أطراف مدينة إدلب الغربية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة، تزامن ذلك مع تحليق عدة مقاتلات روسية وطائرات استطلاع في أجواء منطقة “خفض التصعيد” بالإضافة إلى قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على مناطق متفرقة من جبل الزاوية، جنوبي إدلب.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، في منطقة “خفض التصعيد”، قصفاً صاروخياً تنفذه القوات التركية وفصائل غرفة عمليات الفتح المبين، على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في الفوج 46 وميزناز وكفرحلب ضمن الريف الغربي من محافظة حلب، وذلك رداً على قيام قوات النظام خلال الساعات الفائتة، باستهداف تقاد وبلنتا والهباطة وبحفيص وكفرعمة ومناطق أخرى غربي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، كما استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة محاور التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.