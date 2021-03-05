مقاتلات روسية تقصف ريف إدلب الشمالي تزمنًا مع قصف صاروخي مكثف تنفذه قوات النظام على مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصف جوي روسي، استهدف أطراف مدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار بعد، في حين قصفت قوات النظام البرية بلدة الزيارة و قريتي تل واسط و المشيك بريف حماة الشمالي الغربي، بالإضافة إلى قصف براجمات الصواريخ نفذته قوات النظام على عين لاروز وكنصفرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب، بالتزامن تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.