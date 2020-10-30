مقاتلات روسية تواصل قصفها على مواقع لتنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية الجنوبية لمحافظة الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غارات جوية مكثفة تنفذها المقاتلات الروسية على مواقع انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الرصافة جنوبي محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري، يوم أمس، إلى أن قوات النظام والمسلحين الموالين لها وبدعم روسي تواصل تمشيط مناطق نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن البادية السورية في قطاعات حماة وحمص والرقة ودير الزور، حيث استهدفت نحو 20 طائرة حربية روسية وعدة طائرات مروحية تابعة للنظام، مناطق بادية الرقة وريف حماة الشرقي.

وكان المرصد السوري، أشار في 27 أكتوبر/تشرين الأول، إلى استمرار العمليات العسكرية ضمن محاور عدة في البادية السورية، حيث تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، على محاور بريف حماة الشرقي، بالتزامن مع قصف جوي متجدد من قبل الطيران الروسي وطيران النظام المروحي.