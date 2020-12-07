مقاتلات روسية تواصل قصفها مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية.. تزامنا مع معارك مستمرة عند مثلث حماة – حلب – الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأمس، ضربات جوية مكثفة ومتواصلة، نفذتها مقاتلات روسية على مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، عند مثلث حماة – حلب – الرقة، تزامنا مع استمرار معارك الكر والفر بين عناصر التنظيم من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أُخرى.

ونشر المرصد السوري في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تتواصل العمليات العسكرية ضمن محاور متفرقة من البادية السورية، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جانب، وتنظيم “الدولة الإسلامية” من جانب آخر، حيث تتركز الاشتباكات بين الطرفين في غالب الأحيان ضمن محاور في مثلث حلب – حماة – الرقة وبشكل أقل في باديتي دير الزور وحمص، ويسعى التنظيم إلى المحافظة على نشاطه الكبير هناك من خلال مواصلته بعملياته المتمثلة بهجمات وكمائن وتفجيرات واستهدافات، بدورها تحاول قوات النظام الحد من نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” بمساندة روسية عبر ضربات جوية مكثف.

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد تنفيذ الطائرات الروسية خلال الـ72 ساعة الفائتة، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لأكثر من 100 ضربة جوية على محاور البادية السورية، كما وثق المرصد السوري خلال الفترة ذاتها خسائر بشرية على خلفية القصف والاشتباكات والاستهدافات، حيث قتل 22 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما قتل 19 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1046 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 584 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.