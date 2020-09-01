مقبرتان جماعيتان جديدتان لضحايا أعدمهم تنظيم “الدولة الإسلامية” قرب اللواء 93 في ريف الرقة 

عثرت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ”قسد”، اليوم، على مقبرتين جماعيتين لعناصر يعتقد أنهم من الفرقة 17 واللواء 93، وذلك في قرية الفرحانية التابعة لناحية عين عيسى شمال الرقة.

ووفقا للمصادر تمكن فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني من استخراج نحو 15 جثة من المقبرة الأولى، بينما بقي رفاة ما يقارب 40 جثة في مقبرة بالقرب من الأولى، حيث تمت تصفيتهم على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” في وقت سابق وفقا لمصادر أهلية في المنطقة.

وسلم مكتب العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية، تلك الجثث لقوات النظام وتم نقلها إلى مشفى حلب العسكري لتسليمهم إلى ذويهم بعد إجراء الفحوصات والتأكد من هويتهم.

وكان المرصد السوري رصد اكتشاف مقبرتين جماعيتين في عام 2018 تحتوي على عشرات الجثث لعناصر من اللواء 93 التابع لقوات النظام، الذين جرى تصفيتهم على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العام 2014.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 26 آب الفائت، بأن فريق الإستجابة الأولية في الرقة بدأ بانتشال الجثث من المقبرة رقم 27 في منطقة الفروسية غرب المحافظة، بعد اكتشافها قبل أيام بمساعدة الأهالي.

ووفقا للفريق فإن المقبرة الأخيرة تحتوي على أكثر من 20 جثة، حيث تمكن الفريق من انتشال عدد من الجثث تعود لنساء أعمارهن ما بين 20 و30 سنة، قتلن بإعدامات ميدانية فترة وجود تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ولا يزال فريق الاستجابة الأولية يعمل في المقبرة رقم 26 في قرية الحتاش شمال الرقة، حيث تم انتشال 17 جثة حتى الآن.

وكان فريق الاستجابة الأولية في مناطق نفوذ “قسد” أخذ عينات مايزيد عن 1200 جثة، في 8 تموز الفائت، دفنت في مقبرة خاصة أنشأها الفريق من أجل التوثيق في 25 مقبرة جماعية في كل من ملعب الرشيد والحديقة البيضا وحديقة الأطفال وحديقة البجعة والبانوراما والمكب وجبل الشامية وحي رميلة ومقابر متفرقة في حارات البدو وشارع سيف الدولة في محافظة الرقة.