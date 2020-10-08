مقتل أحد أعضاء “المجلس المدني” في الشحيل شرقي دير الزور برصاص مثلمين مجهولين

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أحد أعضاء المجلس المدني في بلدة الشحيل الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، متأثراً بجراح أصيب بها مساء أمس، نتيجة إطلاق النار عليه من قبل مسلحين ملثمين في البلدة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 594 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 210 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 380 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.