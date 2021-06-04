مقتل أحد العاملين مع الفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني في انفجار قرب الجولان المحتل

محافظة القنيطرة: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أحد العاملين مع الفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني، متأثراً بجراح أصيب بها مساء أمس الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية المعلقة بريف القنيطرة قرب الحدود مع الجولان المحتل، كما أصيب اثنين آخرين في الاستهداف.

وكان المرصد السوري نشر في 27 أيار الفائت، أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالرصاص، جنديًا في قوات النظام من أبناء بلدة القصيبة في ريف القنيطرة، وذلك على طريق التينة شمالي مدينة القنيطرة قرب الجولان المحتل، ما أدى إلى مقتله.

وأشار المرصد السوري في 20 أيار إلى أن قوات النظام هجرت 30 عائلة من أهالي قرية أم باطنة على خلفية أحداث الانفلات الأمني في المنطقة، حيث هاجم مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة، في 4 أيار، نقطة عسكرية لقوات النظام بالقرب من قرية أم باطنة-جبا في ريف القنيطرة، في حين دارت اشتباكات بين عناصر قوات النظام من جهة، والمسلحين من جهة أخرى، تزامنًا مع استقدام تعزيزات عسكرية لمؤازرة قوات النظام هناك، وسط استنفار الحواجز والنقاط العسكرية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.