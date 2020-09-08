مقتل أحد عناصر “الجيش الوطني” الموالي لتركيا برصاص مجهولين شمالي الرقة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا، جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية قرب قرية الزيبقية شمال الرقة.

وكان المرصد السوري أشار مطلع الشهر الجاري، إلى أن “الشرطة المدنية” الموالية لتركيا، قامت بتركيب كميرات للمراقبة بجودة عالية في مدينة “تل أبيض” ضمن مناطق “نبع السلام” شمال الرقة، حيث تم تركيب الكاميرات في الشوارع الرئيسية للمدينة وحواجزها ومبانيها الحكومية.

يأتي ذلك للحد من الانفلات الأمني المستشري ضمن مناطق عملية “نبع السلام”.

والجدير ذكره أن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية ضمن منطقة “نبع السلام” تعيش حالة من الفوضى والفلتان الأمني بشكل كبير، يتمثل بوقوع تفجيرات بشكل مستمر تخلف ضحايا مدنيين وعسكريين، بالإضافة لفوضى انتشار السلاح وحالات الخطف والقتل والاختطاف.