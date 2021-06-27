مقتل أحد عناصر الفصائل في قصف بري لقوات النظام على جبل الزاوية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أحد عناصر الفصائل، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام صباح اليوم الأحد، على بلدة الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، على صعيد متصل جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على أماكن في جبل الزاوية، وكان نشطاء المرصد السوري في منطقة خفض التصعيد، جولة جديدة من الاستهدافات البرية، حيث قصفت قوات النظام صباح اليوم الأحد، مناطق في فليفل وبينين والفطيرة والبارة بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري، رصد مساء أمس، قصفاً صاروخياً نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، استهدفت خلاله مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة سلمى بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل جددت قوات النظام قصفها البري على محاور التماس في جبل الأكراد شمالي اللاذقية وجبل الزاوية جنوبي إدلب.