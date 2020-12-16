مقتل أحد عناصر قوات النظام بانفجار عبوة ناسفة في ريف القنيطرة

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عند مغيب شمس اليوم الأربعاء، انفجار عبوة ناسفة بسيارة في بلدة جبا الواقعة بريف القنيطرة، ما أدى لمقتل سائق السيارة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القتيل من قوات النظام السوري.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس الأول، إلى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، قرب مبنى تابع لشعبة المخابرات الجوية ومركز التجنيد في خان أرنبة بريف القنيطرة، ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة آخرين.