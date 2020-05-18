مقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية عقب انفجار استهدفه بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية، عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في قرية شنان الواقعة بريف دير الزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 503 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 169 مدنيا، من بينهم 11 طفل و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 329 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.