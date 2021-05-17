مقتل “أمير” سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” تحت التعذيب على يد “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا في مدينة تل أبيض

محافظة الرقة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من ريف الرقة الشمالي، بأن شاب قضى تحت التعذيب في سجون “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا، في مدينة تل أبيض، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن الشاب كان أمير سابق في “الشرطة الإسلامية” التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” إبان سيطرة التنظيم على مدينة معدان في ريف الرقة الجنوبي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في 7 أيار/مايو، إلى أن اشتباكات ليلية اندلعت بين “الشرطة العسكرية” من جهة، و”فرقة الحمزات” من جهة أُخرى في مدينة رأس العين/سري كانيه في ريف الحسكة، ما أسفر عن إصابة طفل برصاصة طائشة، جرى نقله إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، لم يتلقى الطفل أي اهتمام نظرا لوجود إضراب في المشفى من قِبل الكوادر، احتجاجًا على تأخر رواتبهم الشهرية.