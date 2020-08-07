مقتل اثنين أحدهما عنصرا في هيئة تحرير الشام في هجوم مسلح شمال إدلب

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، اليوم، شخصين أحدهما عنصر في هيئة تحرير الشام من سكان قرية “تلعادة” في ريف إدلب الشمالي، حيث أطلق المسلحون النار عليهما أمام أحد المنازل في القرية.

وكانت القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام نفذت حملة مداهمات في القرية، في 26 تموز الفائت، واعتقلت عددا من خلايا الخطف.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 657 هم: مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، إضافة إلى 187 مدنيا بينهم 23 طفلاً و18 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و387 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و70 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.