مقتل اثنين من الفصائل الموالية لأنقرة في هجوم مسلح بريف عفرين

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين هجوم مسلح من قبل مجهولين، على حاجزاً لفصيل ضمن “الجيش الوطني” الموالي لتركيا في ناحية شران بريف عفرين، شمال غربي حلب، حيث جرى اشتباك بين الطرفين، أدى لمقتل اثنين من الفصائل قبل أن يلوذوا المهاجمين بالفرار.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصدوا مساء 28 نيسان الفائت، انفجار ضمن سيارة عسكرية تابعة لفرقة السلطان مراد، في قرية حلوبي الصغير بريف مدينة عفرين شمال غربي حلب، ما أدى لاحتراقها، دون أنباء عن خسائر بشرية، ولم ترد معلومات مؤكدة فيما إذا كان الانفجار ناجم عن قنبلة انفجرت بالسيارة عن طريق الخطأ أو أن عبوة ناسفة انفجرت فيها، على صعيد متصل قامت “فرقة الهندسة” بتفجير سيارة مفخخة معدة للتفجير، إذ جرى تفجيرها عن بعد في منطقة عفرين