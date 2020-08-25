مقتل اثنين من الفصائل جراء انفجار لغم بهما على محور الأتارب بريف حلب الغربي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل اثنين من الفصائل جراء انفجار لغم بهما، أثناء دخولهم لحقل ألغام على محور الأتارب بريف حلب الغربي خلال الساعات الفائتة، وكان المرصد السوري وثق يوم أمس الاثنين، مقتل عنصر في قوات النظام وإصابة 3 آخرين بجراح، نتيجة وقوعهم في حقل ألغام متقدم للفصائل، على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي.

وساد الهدوء الحذر والنسبي عموم منطقة “بوتين-أردوغان” خلال يوم أمس، تخلله استهدافات متبادلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل والمجموعات الجهادية من جهة أخرى، بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة على محاور القتال.