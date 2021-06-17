مقتل اثنين من عناصر “تحرير الشام” في قصف بري لقوات النظام على ريف إدلب الجنوبي

جددت قوات النظام قصفها البري المكثف على الريف الإدلبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية صباح اليوم الخميس، مناطق في احسم والبارة وابلين وبلشون وجوزف وابديتا وارنبا والفطيرة فليفل وبينين وسفوهن ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وأدى القصف على ابديتا إلى مقتل اثنين من عناصر هيئة تحرير الشام بالإضافة لسقوط جرحى، وسط تحليق للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع في أجواء جبل الزاوية، كما استهدفت قوات النظام صباح اليوم، سيارة مدنية بصاروخ موجه، شرقي الزيادية بسهل الغاب، ما أدى لاحتراقها، ولا معلومات عن خسائر بشرية، حيث كانت السيارة مركونة على حافة الطريق.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها قوات النظام على محيط نقطة تركية في قرية سرجة ضمن جبل الزاوية، لترد القوات التركية برفقة فصائل “الفتح المبين” باستهداف مناطق النظام بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية في كفرنبل ومناطق أُخرى من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.