مقتل اثنين من قادة تنظيم «داعش» في سوريا

أعلنت «القيادة المركزية الأميركية»، أمس (الجمعة)، أن قوات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، و«قوات سوريا الديمقراطية»، قتلت اثنين من قادة تنظيم «داعش»، في غارة بشرق سوريا، هذا الأسبوع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت القيادة المركزية (سنتكوم) في بيان، إن أحمد عيسى إسماعيل الزاوي وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي قُتِلا في الغارة المشتركة على موقع لتنظيم «داعش» في محافظة دير الزور في 17 مايو (أيار).

وأشار البيان إلى أن الزاوي المعروف أيضاً باسم أبو علي البغدادي، كان «والي داعش» في شمال بغداد، و«مسؤولاً عن نشر التوجيهات الإرهابية من كبار قادة (داعش) إلى عناصره في شمال بغداد». وأضاف أن الجغيفي المعروف أيضاً باسم أبو عمار، كان «مسؤولاً كبيراً في اللوجيستيات والإمدادات لـ(داعش)، وهو مسؤول عن توجيه عملية تأمين ونقل الأسلحة ومواد العبوات الناسفة والأفراد في جميع أنحاء العراق وسوريا».

واعتبر البيان أن «إقصاء» هذين العنصرين «سيعطّل الهجمات المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء وشركائنا الأمنيين، وفي المنطقة ككل». وتابع: «تُواصل القوات الشريكة للتحالف في العراق وسوريا الضغط المستمر على (داعش) لمنع عودة ظهوره».

ومنذ هزيمته بسوريا في مارس (آذار) 2019، يشنّ تنظيم «داعش» هجمات دموية، خصوصاً ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة في أقصى بادية حمص الشرقية.

وبعدما سيطر التنظيم عام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبد خسائر متتالية قبل هزيمته العام الماضي.

المصدر: الشرق الأوسط

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