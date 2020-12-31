مقتل اثنين من قوات “الدفاع الذاتي” في هجوم مسلح بريف دير الزور الغربي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل اثنين من قوات “الدفاع الذاتي” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، جراء قيام مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” باستهداف حاجز لهم في بلدة الهرموشية بريف دير الزور الغربي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 627 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 221 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 403 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.