مقتل اثنين من قوات “الفرقة الرابعة” برصاص مجهولين في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة شهدتها محافظة درعا اليوم الخميس، حيث عمد مسلحون مجهولون إلى إطلاق النار على اثنين من عناصر “الفرقة الرابعة” ضمن قوات النظام وذلك في قرية نهج بريف درعا الغربي، ما أدى لمقتلهما على الفور، وسط استنفار أمني كبير تشهده المنطقة عقب العملية.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 655 ، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 432 ، وهم: 119 مدنيا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 194 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و77 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.