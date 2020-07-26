مقتل اثنين من قوات سوريا الديمقراطية جراء إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل اثنين من قوات سوريا الديمقراطية، جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، عند دوار الناحية في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 548 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 182 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 362 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.