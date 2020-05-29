مقتل اثنين من “لواء القدس الفلسطيني” جراء انفجار في بادية الميادين شرق دير الزور

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل اثنين من “لواء القدس الفلسطيني” الموالي للنظام السوري وروسيا، جراء انفجار لغم أرضي، يرجح أن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” عمدت إلى زرعه في منطقة الفيضة ببادية مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، إلى ما لا يقل عن 535 قتيل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ127 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة ومواطنة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 191 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.