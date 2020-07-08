مقتل اثنين من “لواء القدس” في انفجار لغم أرضي شرق محافظة حماة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل عنصرين من “لواء القدس” إثر انفجار لغم أرضي في منطقة رسم هدول قرب بلدة عقيربات شرق محافظة حماة.

وكان المرصد السوري وثق في 29 حزيران الفائت، مقتل عنصر في “القوات الرديفة” التابعة لقوات النظام وإصابة 5 آخرين، جراء انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية تقلهم قرب سد أبو الفياض شرق إثريا في ريف حماة الشرقي.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، إلى ما لا يقل عن 578 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ129 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 212 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.