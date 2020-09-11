مقتل امرأتين وشاب وإصابة آخرين نتيجة عملية اغتيال نفذها عناصر “التنظيم” في إحدى خيم اللاجئين العراقيين في “دويلة الهول”

قُتلت امرأتين وشاب وأصيبت امرأة وشاب داخل إحدى الخيم في “دويلة الهول” بريف الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 3 مسلحين مزودين بمسدسات كاتمة للصوت، اقتحموا خيمتهم صباح اليوم، في الفيز الأول للاجئين العراقيين، وأطلقوا النار عليهم، مرددين شعارات تنظيم “الدولة الإسلامية” ” باقية.. باقية”.

وكان المرصد السوري رصد في 3 أيلول الجاري، نقل إدارة مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي، لـ67 شخصا و 47 طفلا ضمن 20 عائلة من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسيات غير سورية، إلى مخيم روج في ريف المالكية.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عملية النقل لتخفيف الأعداد في مخيم الهول، وخوفا على حياتهم من القتل على يد النساء المتشددات.