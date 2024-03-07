مقتل تاجر مواشي برصاص مجهولين في ريف إدلب

محافظة إدلب: قتل مواطن يعمل بتجارة المواشي، برصاص مسلحين مجهولين، أطلقو النار عليه وسلبوا منه مبلغ من المال قرب مخيم الكمونة شمالي إدلب، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك، في ظل الانفلات الأمني ضمن مناطق هيئة تحرير الشام والفصائل.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد رصد ووثق منذ مطلع العام 2024، 8 حوادث تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها، أسفرت تلك الاستهدافات والحوادث عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجراح، والقتلى هم:

-6 مدنيين بينهم سيدة

-1 من الحزب الإسلامي التركستاني