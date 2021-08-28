مقتل ثلاثة عناصر من قوات “الدفاع الوطني” جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية دير الزور الشرقية

محافظة دير الزور: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ثلاثة عناصر من قوات “الدفاع الوطني” جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية قرية الدوير بريف ديرالزور الشرقي.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري،1517 قتيلًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ154 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 973 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.