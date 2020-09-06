مقتل جندي تركي متأثرا بجراحه إثر هجوم مسلح على قاعدة عسكرية تركية في ريف إدلب

قتل جندي تركي متأثرا بجراحه التي أصيب بها، صباح اليوم، جراء استهداف القاعدة العسكرية في بلدة معترم بمحيط مدينة أريحا بإدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم، هجوما نفذه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع “سانتفيه”، على عدد من الجنود الأتراك في محيط قاعدتهم العسكرية الواقعة في بلدة “معترم” في محيط مدينة أريحا جنوب إدلب، ما تسبب بجرح جنديين اثنين، جراح أحدهما خطيرة.

وكان المرصد السوري رصد، في 29 آب الفائت، تفجير آلية مفخخة وهجوم مسلح استهدف نقطة تركية في قرية سلة الزهور غرب إدلب، تبنت الاستهداف مجموعة تطلق على نفسها “سرية أبي بكر”، دون معرفة تبعية تلك الجهة حتى اللحظة.

والجدير بالذكر أن مجموعة تطلق على نفسها “كتائب خطاب الشيشاني” تبنت الاستهدافات المتكررة للدوريات الروسية – التركية في شهر آب الفائت، على طريق “M4″، قرب مدينة أريحا، دون معرفة تبعية تلك الجهة حتى اللحظة أيضا.