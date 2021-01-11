مقتل جهادي برصاص قناصة النظام على المحاور الجنوبية لإدلب.. تزامناً مع قصف صاروخي يطال مناطق في جبل الزاوية

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من فصيل “أنصار التوحيد” الجهادي برصاص قناصة النظام على محور الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، تزامن ذلك مع قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق كنصفرة سفوهن و الفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وأشار المرصد السوري، صباح اليوم الاثنين، إلى أن قوات النظام والمليشيات الموالية لها عمدت إلى تنفيذ عملية تسلل على نقاط لفصيل “جيش النصر” المنخرط في صفوف الجبهة الوطنية، وذلك في محور العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن عملية التسلل تسبب بمقتل 11 من عناصر جيش النصر برصاص قوات النظام لتنسحب الأخيرة بعد ذلك، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، يذكر أن عملية التسلل جرت بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين.