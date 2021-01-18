مقتل جهادي من جنسية أوروبية متأثرًا بجراحه.. وارتفاع عدد قتلى انفجار متجر الأسلحة في إدلب إلى 3 

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل جهادي من جنسية هولندية متأثرًا بجراحه التي أصيب بها اليوم، جراء انفجار في محل لبيع الأسلحة بمدينة إدلب، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 3 من جنسيات مختلفة وهم: صاحب المحل سوري وجهادي أوزبكي وآخر هولندي.

وكان المرصد السوري قد وثّق، اليوم، مقتل جهاديين أحدهما صاحب محل لبيع الأسلحة في مدينة إدلب، والآخر من الجنسية “الأوزبكية” وذلك أثناء قيامهما بتفكيك لغم داخل محل لبيع الأسلحة في شارع الجلاء وسط مدينة إدلب، بالإضافة لوجود 5 جرحى بينهم جهاديين ومدنيين كانوا قرب موقع الانفجار.

والجدير بالذكر أن عشرات المحال التجارية المتخصصة في بيع الأسلحة والذخائر، تنتشر في مختلف المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام.

ونشر المرصد السوري، في 4 ديسمبر/كانون الأول من العام 2020 المنصرم، أن 4 أشخاص أصيبوا نتيجة انفجار مجهول وقع أمام محل تجاري لبيع الأسلحة في مدينة معرة مصرين في ريف إدلب.

وتمنح هيئة تحرير الشام رخصًا مقابل مبلغ مالي كبير لنحو 20 محلًا تجاريًا في مدينة إدلب وحدها، تبيع الأسلحة والذخائر، غالبيتها وسط الأسواق والأحياء السكنية.