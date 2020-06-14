مقتل قياديين اثنين في تنظيم “حراس الدين” من جنسية عربية في قصف طائرة بدون طيار تابعة لـ”التحالف الدولي” على سيارة في مدينة إدلب

قتل قياديين اثنين في تنظيم “حراس الدين” أحدهما أردني والآخر يمني ويعمل مسؤولا في جيش البادية التابع للتنظيم، جراء استهداف سيارة يستقلانها بصاروخ من طائرة بدون طيار.

وأفادت مصادر المرصد السوري بأن الطائرة تابعة لـ”التحالف الدولي”، حلقت في أجواء المدينة، تزامنا مع الاستهداف.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انفجارات في مدينة إدلب، نتيجة استهداف طائرة بدون طيار لسيارة نوع “سنتافيه” يستقلها شخصان يعتقد أنهم من غرفة عمليات “واثبتوا” التي تضم فصائل جهادية من بينها فصيل حراس الدين، وذلك بالقرب من مسجد شعيب في مدينة إدلب، ما تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 أيار/مايو الفائت، أن طائرة دون طيار لم تعرف هويتها، استهدفت سيارة عسكرية على طريق الشيخ إسكان جنوب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، الأمر الذي أدى لمقتل من كان بداخل السيارة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية من كانوا بداخل السيارة المدمرة، وسط اندلاع النيران وتفحم الجثث.