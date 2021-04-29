مقتل رجل وزوجته في منزلهما في إطار استمرار الفلتان الأمني ضمن مناطق “تحرير الشام والفصائل” بمحافظة إدلب

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل بمحافظة إدلب، العثور على جثة رجل وزوجته في منزلهما ضمن بلدة حارم شمال غرب إدلب، حيث جرى قتلهما بالرصاص دون معلومات حتى اللحظة عن ظروف الجريمة ومرتكبيها، وكان المرصد السوري وثق قبل 3 أيام، وفاة شاب يعمل متطوع في منظمة إنسانية، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها منذ 24 يومًا، جراء تعرضه لعملية تشليح من قبل مسلحين مجهولين في قرية كفريحمول ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في ريف إدلب.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 769 هم: مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، إضافة إلى 235 مدنياً بينهم 24 طفلاً و24 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و449 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و81 مقاتلاً من جنسيات صومالية و أوزبكية و آسيوية و قوقازية و خليجية و أردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة مئات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.