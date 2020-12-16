مقتل سيدة جراء إصابتها برصاص عشوائي على خلفية اشتباك مسلح شهدته مدينة السويداء

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل امرأة جراء إصابتها برصاص عشوائي على خلفية الاشتباك المسلح الذي شهدته مدينة السويداء قبل ساعات، بين عناصر من مجموعة تابعة لفصيل محلي مسلح، وبين شخص آخر، أثناء مداهمة المجموعة لمنزل الشخص، حيث نشر المرصد السوري مساء اليوم، أن توتراً كبيراً تشهده مدينة السويداء على خلفية، اشتباكات بين مقاتلين من “الفصائل المحلية وشخص آخر، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن التوتر بدأ صباح اليوم عند مهاجمة الشخص لقائد مجموعة من الفصائل المحلية واستهداف منزله بالرصاص، ليقوم عناصر الفصيل المحلي بمهاجمة منزل الشخص عصر اليوم وجرى تبادل إطلاق بالرصاص بين الطرفين، وسط أنباء عن مقتل امرأة كانت متواجدة داخل المنزل، وأضافت مصادر المرصد السوري، أن السبب الرئيسي للتوتر هو اتهام الفصيل للشخص بالسرقة.

وكان المرصد السوري نشر في 3 من الشهر الجاري، أن عصابات الخطف عادت لتنشط مجددا في محافظة السويداء جنوبي سورية، وشهدت المحافظة 8 حالات خطف واختفاء لمواطنين في ظروف مختلفة، منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث فقدا شابين من أبناء قرية “مفعلة” في ظروف مجهولة حتى اللحظة، دون ورود أي معلومات عن مصيرهما، واختفى مواطن بعد خروجه من منزله في قرية “أم ضبيب” في ريف السويداء، دون ورود معلومات عن مصيره أيضا، وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن مواطن من قرية “الأصفر” الواقعة شمالي شرقي السويداء، اختفى أثناء توجهه إلى مدينة السويداء يوم الخميس المنصرم، ولايزال مصيره مجهولاً،

وعلم المرصد السوري، أن مسلحين مجهولين خطفوا مواطن من محافظة حلب، على طريق دمشق – السويداء الدولي، حيث اعترض المسلحون طريقه عندما كان قادماً لمحاقظة السويداء بحكم عمله كموظف في إحدى الشركات بالمحافظة، وخطفوه، ثم تواصلوا مع ذويه وطلبوا فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحه، في حين هاجمت مجموعة مسلحة سوق الغنم قرب مدينة السويداء، يوم السبت المنصرم، وأقدمت على خطف 3 مواطنين من أبناء قرية بريكة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.