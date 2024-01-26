مقتل سيدة وإصابة زوجها جراء إطلاق نار إثر خلاف عشائري في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي

محافظة حلب: قتلت سيدة وأصيب زوجها بجراح في الصدر والقدمين، وهما من أبناء عشيرة “الجيسات” جراء إطلاق النار على سيارتهم من قبل مسلحين من عشيرة الزركات في مدينة جرابلس ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، وسط تحشيدات وتوتر من قبل أبناء العشيرتين في المدينة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 12 كانون الثاني الجاري، تجدد الاشتباكات المسلحة بين عشيرتي “الزركات” و”الجيس” في مدينة جرابلس ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشرقي، على خلفية تجدد ثأر قديم بين الطرفين، حيث استهدف أفراد من عشيرة “الزركات” منزل أحد أبناء عشيرة “الجيس” بقذيفة “آربيجي”، لتندلع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، ويأتي ذلك بعد يوم من مقتل 3 أشخاص بينهم عنصر من الشرطة العسكرية.