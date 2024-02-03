مقتل شاب باقتتال عائلي بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: فارق شاب حياته متأثراً بجراحه، وينتمي القتيل لعشيرة “المجادلة” في شجار مع أفراد عائلة “آل دنون” تطورت إلى اقتتال مسلح، وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ” درع الفرات”.

وأشار المرصد السوري 25 من كانون الثاني الفائت، إلى مقتل شخص في العقد الثالث من العمر وهو من مهجري مدينة ديرالزور، بالرصاص المباشر، إثر محاولته فض مشاجرة اندلعت بين عائلتين إحداهما من مدينة مارع بريف حلب الشمالي من جهة، وعائلة الشيخ عيسى من جهة أخرى، في مخيم الريان بقرية شمارين شمال حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها” درع الفرات”.