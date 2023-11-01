مقتل شاب برصاص مسلحين مجهولين بعد اعتراضهم طريقه في ريف درعا

مقتل شاب برصاص مسلحين مجهولين بعد اعتراضهم طريقه في ريف درعا

محافظة درعا: قتل شاب من بلدة معربا بريف درعا برصاص مسلحين مجهولين أقدموا على قطع طريق سيارته واستهدافه على طريق الغارية الغربية – صيدا بريف درعا، قبل أن يلوذوا بالفرار لجهة مجهولة.

ويشار بأن الشاب عمل سابقاً ضمن صفوف فصائل المعارضة المسلحة قبل عمليات التسوية عام 2018، لينتمي بعدها للواء الثامن قبل أن يتم فصله.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 441 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 349 شخصا، هم:

– 127 مدني بينهم 7 سيدات و7 أطفال

– 26 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 146 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.