مقتل شاب برصاص مسلحين مجهولين في مدينة طفس ومقتل آخر إثر انفجار قنبلة يدوية عن طريق الخطأ في درعا البلد

مقتل شاب برصاص مسلحين مجهولين في مدينة طفس ومقتل آخر إثر انفجار قنبلة يدوية عن طريق الخطأ في درعا البلد

محافظة درعا: قتل شاب جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في مدينة طفس بريف درعا الغربي، ويشار بأن الشاب يعمل في مجال بيع المحروقات بالقرب من مركز البريد في المدينة.

كما قتل شاب إثر انفجار قنبلة يدوية عن طريق الخطأ أثناء عبثه بها في منطقة الشياح في درعا البلد.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 421 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 340 شخصا، هم:

– 121 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

-24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.