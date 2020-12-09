مقتل شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف معرة النعمان الشرقي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتل شاب مدني من أبناء قرية معرشحور بريف إدلب، نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء قِطافه محصول الزيتون في الأراضي الزراعية لقرية أم جلال الخاضعة لنفوذ قوات النظام بريف معرة النعمان الشرقي جنوبي إدلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 385 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و118 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.