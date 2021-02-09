مقتل شاب في انفجار قنبلة يدوية بريف السويداء الجنوبي الغربي

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل شاب، جراء انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته ضمن قرية عرى بريف السويداء الجنوبي الغربي، ورصد المرصد السوري في الخامس من الشهر الجاري، عثور أهالي على جثة رجل في العقد الخامس من العمر مقتولًا بطلق ناري، ملقى على جانب طريق صلخد في ريف السويداء الشمالي، في ظروف لا تزال غامضة.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 1 فبراير/شباط، عثور الأهالي على جثتين لشابين داخل سيارة تم قتلهما بعدة طلقات نارية، وذلك قرب مفرق سويمرة في ريف السويداء الشمالي.