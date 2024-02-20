مقتل شاب متأثرا بإصابته في حي الصالحية بمدينة الحسكة

محافظة الحسكة: فارق شاب حياته متأثراً بإصابته نتيجة استهدافه بـ 5 رصاصات مسدس أطلقها شخص مجهول، في مساكن الشرطة بحي الصالحية بمدينة الحسكة، ثم لاذ بعدها بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 15 عاماً في هجوم لمسلحين على منزله في حي المشيرفة بمدينة الحسكة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق 9 جرائم قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 11 هم: 8 رجال، و2 طفل و1 سيدة توزعوا على النحو التالي:

– طفلان ورجل في الحسكة

– رجل وسيدة في دير الزور

– 5 في الرقة

– شاب في منبج