مقتل شخصين اثنين برصاص مجهولين في ريف درعا الشمالي

محافظة درعا: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل شخصين اثنين جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين في بلدة جاسم الواقعة بريف درعا الشمالي، وذلك مساء اليوم الأربعاء، يذكر أن القتيلين من المدنيين ولا ينتمون إلى أي جهة عسكرية بعد إجرائهما لـ “التسوية” عقب سيطرة النظام على درعا.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1156 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 800، وهم: 234 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 363 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 142 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 32 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.