مقتل شخصين في هجوم مسلح على منزل في محافظة السويداء

محافظة السويداء: قُتل شخصان هاجما مع آخرين منزلًا في حي المقوس بالسويداء، بعد أن فتح أصحاب المنزل نيران أسلحتهم على المهاجمين، ووفقًا للمصادر فإن أحد المهاجمين ألقى قنبلة على المنزل، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، أمس، مقتل مواطن وطفله من أهالي مدينة شهبا في محافظة السويداء، إثر انفجار قنبلة يدوية كان يعبث بها في منزلهم بمدينة شهبا.

ووثّق المرصد السوري، في 20 أيار، استشهاد مواطنين متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها، في اشتباكات مع مسلحين مجهولين كانوا يضرمون النيران في الأراضي الزراعية التابعة لبلدة سميع بريف السويداء.