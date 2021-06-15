مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين حصيلة الانفجار الذي ضرب منطقة كفرجنة بريف مدينة عفرين

محافظة حلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل شخصين جراء انفجار سيارة ملغمة عند مفرق قرية كفر جنة – عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، وهما الشخص الذي كان يقود السيارة الملغمة، وشخص آخر كان في موقع الانفجار، بالإضافة إلى إصابة 4 أشخاص أيضا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار قبل قليل إلى أن سيارة ملغمة انفجرت على مفرق قرية كفر جنة – عفرين ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، مما أدى إلى مقتل شخص كحصيلة أولية، وإصابة نحو 4 آخرين، دون معرفة هوية القتيل إذا ما كان عسكري أم مدني حتى اللحظة.