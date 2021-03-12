مقتل شخص أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة بالقرب من مشفى ضمن مناطق النفوذ التركي شمالي مدينة حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولة شخص زراعتها بالقرب من مشفى مارع التركي، ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي، الأمر الذي أدى لمقتله على الفور.

وكان المرصد السوري رصد في الثامن من شهر آذار/مارس الجاري، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية المتمركزة في القاعدة العسكرية التابعة لها بمنطقة مارع، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، استهدف مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية في محيط المنطقة الواقعة بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.