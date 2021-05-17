مقتل شخص برصاص مسلحين مجهولين في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شرقي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، حادثة جديدة من حوادث الفلتان الأمني في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شرقي حلب، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال مواطن، من خلال إطلاق النار عليه أثناء تواجده في سوق بيع الخضار وسط مدينة جرابلس، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار قبل قليل إلى أن مواطن اُختطف من قِبل مسلحين أثناء قيادته لسيارته برفقة زوجته وأولاده على طريق الغزاوية – الباسوطة في ريف عفرين، شمالي غرب حلب، ليتم العثور عليه في وقت لاحق، في منطقة الباسوطة قرب مدينة عفرين، مقتول وعليه آثار ذبح بواسطة أداة حادة، في منطقة العنق، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.