مقتل شخص جراء اندلاع اقتتال مسلح بين عائلتين في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قُتل شخص وأصيب آخرون جراء اندلاع عراك مسلح بين عائلتين في بلدة الكشكية بريف ديرالزور الشرقي، دون معرفة أسباب الاقتتال حتى اللحظة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار يوم أمس إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، داهمت عدة منازل في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي واعتقلت أكثر من 12 شاباً شاركوا بقتال عشائري بين عائلتين في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، حيث أسفر الاقتتال إلى استشهاد طفلة وامرأة، بالإضافة لإصابة آخرين بينهم أطفال جراء الاشتباكات والرصاص العشوائي.

على صعيد متصل، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 3 شبان بعد مداهمة منازلهم في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة أسباب اعتقالهم حتى الآن.