مقتل ضابط في “الجبهة الوطنية” جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة حدودية مع لواء اسكندرون بريف إدلب

محافظة إدلب: رصد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في مدينة سلقين الحدودية مع لواء اسكندرون في الريف الشمالي الغربي لمحافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل ضابط منشق عن جيش النظام، يعمل في صفوف “الجبهة الوطنية” للتحرير الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد نشر في 12 مايو/ أيار، أن عنصر من الفصائل قُتل وأصيب اثنان بجروح خطيرة، نتيجة انفجار داخل مقر عسكري لهيئة تحرير الشام، في بلدة الابزمو في ريف حلب الغربي، ووفقًا للمصادر فإن هؤلاء العناصر يعملون في التفخيخ وتفكيك العبوات ومخلفات الحرب.