مقتل شخص جراء انفجار قنبلة به في حي التضامن بمدينة جبلة الساحلية

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل شخص في حي التضامن بمدينة جبلة، جراء انفجار قنبلة به أثناء عبثه بها، يأتي ذلك في ظل انتشار الأسلحة بشكل مكثف ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، ونشر المرصد السوري في 12 مارس المنصرم، أن ظاهرة انتشار السلاح لاتزال مستمرة بأيدي الميليشيات الموالية للنظام وإيران وروسيا تؤرق المواطنين وتهدد سلامتهم خاصة في محافظات الساحل السوري التي تعتبر الخزان البشري للقوات الرديفة وعائلة الأسد.

حيث جرى العثور حينها على جثة طبيب مقتولا في ظروف غامضة، على طريق جوبة برغال مفرق الأريزة بريف اللاذقية، يذكر أن الطبيب يشغل رئيس قسم الأشعة في مشفى “القرداحة” مسقط رأس النظام السوري والتي تعد من أبرز المناطق التي لا تخضع لقانون البلاد، يحكمها قانون عائلة الأسد وأقربائه.