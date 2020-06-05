مقتل شخص جراء عراك مسلح بين عائلتين في ريف دير الزور الشمالي

رصد السوري لحقوق الإنسان، عراكا مسلحا اندلع بين عائلتين، لأسباب مجهولة، في قرية العزبة في ريف دير الشمالي، ما تسبب بمقتل شخص.

وكان المرصد السوري رصد في 23 مايو المنصرم، توتراً ساد قرية ماشخ بريف دير الزور الشمالي، والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك على خلفية اقتتال مسلح بين عشيرة الـ “البكير” من طرف، وعشيرة “البوفريو ”.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري آن ذاك، فإن شخص من عشيرة البكير قتل بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أثناء خروجه لإطفاء “مولدة الكهرباء” أمام منزله في القرية، ليقوم أبناء عشيرة المقتول بالهجوم اليوم السبت على قرية ماشخ مستهدفة عشيرة “البوفريو” التي تربط بينهما عداوة قديمة.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تسببت بمقتل 8 من عشيرة “البكير” وسط معلومات عن مزيد من القتلى والجرحى بين الطرفين، عقب ذلك غادر المهاجمين القرية.