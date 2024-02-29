مقتل شخص في استهداف مسيّرة يرجح أنها إسرائيلية لآلية لحزب الله اللبناني عند الحدود السورية اللبنانية… وأصوات انفجارات في محيط دمشق

سمع دوي انفجار عنيف ناجم عن استهداف آلية تابعة لحزب الله اللبناني عبر طائرة مسيّرة إسرائيلية في قرية النهرية قرب بلدة حوش السيد علي بريف القصير جنوب غربي حمص عند الحدود السورية اللبنانية، التي تقع تحت سيطرة ميليشيا “حزب الله اللبناني مما أدى لمقتل شخص، وفي ذات الوقت سمعت أصوات انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق تزامناً مع انطلاق الدفاعات الجوية فيما يرجح بأنها تصدي لضربات إسرائيلية.

وقتل أمس، عنصران من الميليشيات الموالية لحزب الله من الجنسية السورية، وأصيب 6 آخرون بجروح وحروق بليغة ومعلومات عن مفقودين، في حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية التي استهدفت مبنيين ضمن مزرعة ومركز تدريب للميليشيات تفصل بينهما مسافة 600 متر، الأول على طريق ببيلا- السيدة زينب بالقرب من متنزه سليماني، أما الاستهداف الثاني كان من نصيب مزرعة بين الحجيرة والسيدة زينب بريف دمشق.