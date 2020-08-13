مقتل شخص في انفجار من مخلفات الحرب السورية ضمن ريف عين العرب (كوباني)

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل شخص وإصابة آخرين بجراح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، ضمن أراضي زراعية في قرية زور مغار بريف عين العرب (كوباني) الغربي شرقي حلب.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 321 شخصا، بينهم 65 مواطنة و99 طفلا.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.