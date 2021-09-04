مقتل شخص من أبناء دير الزور برصاص مجهولين في مدينة رأس العين/سري كانيه ضمن منطقة “نبع السلام”

محافظة الحسكة: في ظل الانفلات الأمني المتواصل في عموم الأراضي السورية، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، حادثة جديدة من حوادث الفوضى والانفلات الأمني ضمن منطقة مايعرف بـ” نبع السلام” الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث أُغتيل مواطن من أبناء بلدة محكان بريف دير الزور على يد مسلحين مجهولين في مدينة رأس العين/سري كانيه بريف الحسكة.

وفي الـ 29 من آب/أغسطس المنصرم، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة “نبع السلام” بأن عنصر منضوي في صفوف “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، أقدم على قتل شخص يعمل في مجال تهريب البشر إلى تركيا، وذلك من خلال إطلاق النار عليه في قرية الشوكان التابعة لناحية سلوك شمالي الرقة، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن خلاف على تقاسم أموال التهريب نشب بين المهرب وعنصر “الجيش الوطني” تطور بينهما ليقدم الأخير على إطلاق النار على المهرب، مما أدى لمقتله على الفور.